Terzo candidato a Bari, Leccese: “Conte non vuole il campo largo”

“Ho sempre dichiarato la mia disponibilità a farlo: la mia candidatura è in campo solo per unire la coalizione. Ma sono le forze che mi sostengono a decidere”. Così Vito Leccese parla della possibilità di un passo indietro rispetto alla candidatura a sindaco di Bari in rappresentanza del centrosinistra. “Sto incontrando i responsabili delle forze politiche che sostengono la mia candidatura per decidere – spiega Leccese, intervistato da La Repubblica – Poi vedrò Michele Laforgia per capire insieme a lui come procedere. L’obiettivo di mantenere l’unità della coalizione per me è fondamentale”. Sull’ipotesi che al suo posto venga candidato Nicola Colaianni, «apprezzo la sua disponibilità e lo ringrazio. È sicuramente un nome autorevole, una grande personalità con la quale ho avuto modo di collaborare”. Ma il nome non piace al leader del M5s Giuseppe Conte: “È evidente che da parte di Conte non ci sia nessuna voglia di lavorare al campo largo”. L’obiettivo resta “sconfiggere il centrodestra, il nostro vero avversario”.