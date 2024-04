Bari, a Triggiano un nuovo servizio di Medicina dello sport

A Triggiano attivo un nuovo servizio dell’Asl di Medicina dello sport. L’ambulatorio, ospitato nel presidio integrato ospedale-territorio Fallacara, più nello specifico all’interno dei locali situati nel padiglione della palazzina, ex infettivi, al piano seminterrato. Si tratta di un servizio che oltre all’attività di certificazione sportiva garantirà anche attività e prestazioni ambulatoriali rivolte al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute, ma non solo. All’interno sarà garantita la prevenzione alle malattie cardiovascolari, la diagnosi e la cura di patologie legate all’attività sportiva e la valutazione dell’efficienza fisica di soggetti sani e con patologie croniche per l’eventuale prescrizione dell’esercizio fisico come terapia per rallentare il decorso della malattia o prevenirne eventuali complicanze.

Inoltre, il servizio avrà anche un compito istituzionale strettamente collegato alla prevenzione di malattie e alla tutela dello stato di salute tramite la promozione di corretti stili di vita, ma anche della cultura sportiva con l’obiettivo di promuovere il benessere dell’individuo. L’attività è destinata a chi pratica sport e si sottopone a sforzi fisici, a chi svolge attività sportive-motorie, sia a livello agonistico, sia a livello amatoriale, ma anche a società sportive, istituti scolastici, famiglie, educatori e, a pazienti oncologici qualora sia richiesta una valutazione sportiva.

Foto repertorio