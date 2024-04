Bomba al postamat nel Leccese: i ladri scappano con il bottino

Attentato dinamitardo al Postamat dell’ufficio postale di Castrignano del Capo, in Salento. La deflagrazione ha distrutto il dispositivo provocando danni ingenti alla struttura. Al momento non è stato quantificato il bottino. Gli attentatori sarebbero stati immortalati da una delle telecamere di sicurezza della zona. Ad agire sarebbero stati in due col volto coperto, fuggiti a bordo di una Y10. Sull’accaduto indagano i carabinieri.