Doppia guida dei taxi a Bari, consegnate le prime licenze

Al via la “doppia guida dei taxi” a Bari. Sono state consegnate oggi le prime due licenze. L’iniziativa, insieme all’aumento previsto delle licenze, rappresenta una leva su cui la Città di Bari e i tassisti stanno investendo per migliorare il servizio in favore dei tanti cittadini che ne fanno uso. Oggi, grazie all’impegno degli uffici dell’assessorato allo Sviluppo economico, che hanno lavorato a tempo di record per il rilascio, sono state consegnate le prime due licenze, ma l’obiettivo è quello di rilasciarne a breve almeno una trentina. Trenta licenze di doppia guida che significano anche altrettanti nuovi posti di lavoro.

Questo meccanismo, nello specifico, consentirà a due conducenti professionali, in possesso del certificato di abilitazione professionale, di condurre lo stesso taxi in due turni differenti della stessa giornata, di fatto aumentando l’offerta di taxi a parità di vetture in circolazione. In questa prima fase di sperimentazione il turno della doppia guida sarà effettuato in orario serale e notturno e nei luoghi dove la richiesta di taxi gli scorsi anni è stata maggiore. Pertanto, il titolare di licenza taxi, qualora interessato ad attivare la “doppia guida”, dovrà preventivamente inoltrare la relativa istanza, che avrà validità per tutto il periodo di sperimentazione. L’ufficio, espletata l’istruttoria di rito e verificata la sussistenza dei requisiti previsti, rilascerà espressa autorizzazione in favore del conducente indicato dal titolare per la doppia guida. In caso di esigenze legate alla modifica del conducente della “doppia guida”, il titolare della licenza taxi dovrà presentare nuova istanza. Quella attuale è una prima fase sperimentale che scadrà il 31.12.2024, il servizio della doppia guida sarà attivo soltanto dalle ore 20.00 alle ore 03.00.

