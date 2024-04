Il Purgatorio saluta Bari con un grande spettacolo

Chiuderà con un grande spettacolo la storia del teatro Purgatorio, lo storico teatro che sarà abbattuto nei prossimi mesi. “Dal Purgatorio al Paradiso” sarà l’ultimo spettacolo che vedrà in scena, sabato 20 aprile, su questo palco con Nicola Pignataro, attore e anima del teatro. Al suo fianco anche Annalena Cardenio, Franco De Giglio, Nicola Traversa e Giuliano Ciliberti. Ciliberti porterà in scena il prossimo 12 maggio anche il suo spettacolo (ultimo in programma) “L’ultima occasione”.

Nicola Pignataro – “Noi non ci fermeremo. Porteremo i nostri spettacoli in giro per la città e non solo. Certo è un momento di grande tristezza ma è finita un’era. Ne cominceremo un’altra”.

Giuliano Ciliberti – “Questo teatro ha rappresentato gli anni più belli della mia vita. Ho chiesto a Pignataro di farmi esibire per l’ultima volta e come tradizione sul palco nel giorno del mio compleanno, appunto il 12 maggio. Lo spettacolo deve continuare. Il teatro Purgatorio ha rappresentato un punto di riferimento per la cultura cittadina e regionale, ospitando nel corso degli anni una vasta gamma di spettacoli teatrali, musicali, e culturali. La sua chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel panorama artistico della città.