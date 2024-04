Incidente nel Barese, morto un 54enne. Un ferito

È di un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina sulla autostrada A14 nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in direzione di Bari. La vittima è un uomo di 54 anni originaria del Napoletano che viaggiava come passeggero su un autocarro che, per cause in fase di accertamento, avrebbe tamponato un tir. La persona rimasta gravemente ferita è il conducente dell’autoarticolato: l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi. Autostrade per l’Italia fa sapere che per chi viaggia verso Bari “dopo l’uscita obbligatoria di Molfetta” può “percorrere la viabilità ordinaria con successivo rientro in autostrada a Bitonto

(foto repertorio)