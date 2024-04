Maltempo a Bari, il vento sposta i bidoni: “Attenzione”

Il sole fa spazio alle nuvole con pioggia e vento tanto forte da spostare i bidoni per la strada. Accade a Bari, a segnalarlo alcuni cittadini che esortano a prestare attenzione. Su tutta la Puglia, nella giornata di oggi (16 aprile) è prevista allerta gialla per maltempo. In particolare sono attese piogge e temporali, ma non manca il vento che sta caratterizzando il capoluogo pugliese.

Anche fino a domani, ovvero a partire da oggi e per le successive 20 ore, è prevista allerta gialla. In particolare sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. Il sole dovrebbe tornare a far visita la Puglia e Bari nei prossimi giorni, con temperature estive molto simili a quelle degli scorsi giorni.