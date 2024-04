Puglia, Cdm non impugna legge su agriturismo e prodotti Dop e Igp

Non impugnerà le leggi regionali pugliesi sull’agriturismo e sulla violazione e tutela dei prodotti Dop e Igp il Consiglio dei ministri. Così ha deciso, dando così di fatto il via libera alla loro attuazione. “La decisione del Cdm è l’ennesima dimostrazione del buon lavoro che abbiamo svolto in commissione, grazie al costante confronto con le istituzioni e le associazioni di categoria” – ha dichiarato il presidente della commissione regionale Sviluppo economico, Francesco Paolicelli (Pd).

“Le due norme – prosegue – segnano un punto di svolta nel processo di innovazione e adeguamento normativo di aziende simbolo dell’identità pugliese, quali gli agriturismi, e di promozione e tutela dei prodotti locali. Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina degli agriturismi stiamo organizzando un tour esplicativo in tutto il territorio regionale. Sarà l’occasione per presentare ai titolari delle aziende agrituristiche e agli operatori del settore le novità introdotte, con cui abbiamo novellato la legge regionale. Tra le modifiche più importanti, l’aumento dei posti letto nelle strutture fino a 50, l’ottimizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e l’introduzione del concetto di multifunzionalità, che diminuisce il rischio d’impresa dando alle aziende l’opportunità di diversificare” – ha concluso.