Bari, furto di auto in pieno giorno a Santo Spirito: la denuncia

“Lavoro 20/24 ore e qualcun altro si arroga il diritto di rubare indisturbato la mia auto alle 18.00 del pomeriggio e in pieno centro a Santo Spirito senza che nessuno abbia udito infrangere i cristalli dei finestrini nè sentire il fragore di una partenza ad alta velocità”. La denuncia è di Paola Petruzzelli, presidente dell’associazione Il Lungomare che vorrei.

“Non è per l’auto ma per la completa indifferenza- denuncia ancora sui social – la mancanza di sicurezza e soprattutto per il disagio che ne consegue oltre che per uno speciale incartamento sanitario. Comunque rimangono tanti frammenti di cristallo”.