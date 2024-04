Elezioni a Bari, Sasso (Lega): “Destra arrogante? No, intransigente”

“La sinistra barese teme e attacca Fabio Romito, definendo la destra ‘arrogante’. Siamo arroganti? Direi intransigenti, come Fabio Romito: un ragazzo giovane, pulito, che sta parlando al cuore dei baresi con voglia di cambiamento. Romito è temuto perché contribuirà a sradicare quel sistema oscuro di potere che la magistratura ha fatto emergere nelle ultime settimane, come attestano le audizioni in antimafia”, così il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.

“Attaccheranno il centrodestra per conservare il loro potere, i loro privilegi – continua Sasso – Il copione già lo conosciamo: parleranno di ‘pericolo fascismo’, ‘pericolo nazismo’ e, magari, del ‘pericolo alieni’. Dei pericoli veri, però, rappresentati dalla sinistra pugliese e barese, sono certo che si guarderanno bene dal parlarne. Quelli sono i veri pericoli, da scongiurare a tutti i costi. La verità è solo una: Romito può girare a testa alta in città, mentre le sinistre dovrebbero solo chiedere scusa ai cittadini per tutto quello che sta emergendo dalle inchieste. Del resto, se non si vergognassero l’uno dell’altro, andrebbero uniti alle elezioni. C’è aria di cambiamento a Bari e saranno soprattutto i giovani, rappresentati da uno di loro, Fabio, a spingere per il rinnovamento barese”.