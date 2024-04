Salute della donna, a Foggia in programma visite gratuite

Visite gratuite alle donne in occasione del 22 aprile, giorno in cui si celebra la giornata nazionale della salute della donna. Anche a Foggia, il Policlinico, ha deciso di aderire all’iniziativa della fondazione Onda che ha come obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. In particolare, dal 18 al 24 aprile, nell’ambito della nona edizione dell'(H)Open Week i reparti di endocrinologia, fisiopatologia della riproduzione e pma (procreazione medicalmente assistita), ma anche ginecologia e ostetricia universitaria, pneumologia, psichiatria e reumatologia saranno aperti per visite gratuite tra cui servizi clinici, diagnostici e informativi.

“Il Policlinico Foggia – ha commentato Leonardo Miscio direttore sanitario – è tra le oltre 260 strutture del network bollino rosa che hanno aderito all’iniziativa. Dal 2007 la fondazione onda assegna questo bollino agli ospedali che erogano servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. L’obiettivo comune è quello di promuovere all’interno degli ospedali un approccio di genere nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini”. “È importante – sottolinea infine Francesca Merzagora, presidente fondazione Onda – “continuare a occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente” – ha concluso.