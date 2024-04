Tre anni fa la scomparsa di Colajemma, il ricordo del figlio

“Oggi 3 anni senza di te. Molti ti rivedono in me, e posso solo esserne fiero come lo sei stato sempre tu di me. Mettendomi sempre davanti a tutti. Magari non sono stato l’eccellenza ma i valori li ho imparati da te. Ho imparato che dalle sconfitte ci si alza più forti, si combatte fino all’ultimo ma ho imparato anche a farmi da parte quando serve, come i silenzi”. Cos’ Gianmarco Colajemma ricorda il padre, il compianto attore e regista barese, Gianni Colajemma, scomparso il 17 aprile del 2021 all’età di 62 anni.