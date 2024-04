Giornata per la salute del fegato, al De Bellis visite gratuite

Il 19 Aprile 2024 inizia una campagna di sensibilizzazione per i cittadini per valutare lo stato di salute del proprio fegato. L’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte aderisce all’iniziativa promossa in occasione della giornata mondiale del fegato, offrendo la possibilità di effettuare gratuitamente una valutazione dello stato di salute del proprio fegato. Per potervi partecipare basterà registrarsi fino al 19 Maggio, on-line su https://tinyurl.com/bdfk2mcx e rispondere ad un breve questionario per poter essere avviati al percorso diagnostico più idoneo.

“Le malattie epatiche, a seconda della diversa eziologia – spiega il direttore scientifico Gianluigi Giannelli – colpiscono circa un terzo della popolazione mondiale, vengono diagnosticate spesso in ritardo essendo poco sintomatiche, e questo comporta il rischio di una diagnosi a volte troppo tardiva. Di qui l’importanza di una campagna di sensibilizzazione che l’Irccs “De Bellis” sposa attraverso la prevenzione, a partire dalla steatosi epatica fino alla cirrosi epatica e l’epatocarcinoma”.

Durante tutto il mese seguiranno iniziative divulgative per spiegare l’importanza della prevenzione che passa necessariamente dall’adozione di un corretto stile di vita, fino all’adesione ad un programma di sorveglianza per pazienti con uno stadio di malattia avanzata al fine di individuare il più precocemente possibile l’eventuale sviluppo di un tumore epatico. Inoltre, sottolinea il presidente del Civ Enzo Delvecchio, “un’equipe di medici, nutrizionisti e ricercatori metteranno al servizio del cittadino un dettagliato programma diagnostico e seguiranno il paziente per eventuali terapie o per proporre un regime dietetico anche sperimentale. Un’intensa attività, dunque, che – conclude Delvecchio – sarà completamente gratuita per il cittadino resa possibile dal progetto di ricerca “Salus in Apulia 2.0” finanziato dalla Regione Puglia”.