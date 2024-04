In commissione Puglia le proposte di legge su nomine trasparenti

Sono arrivate in II commissione del Consiglio regionale pugliese le tre proposte di legge che hanno come obiettivo quello di rendere trasparenti e controllabili le nomine all’interno della Regione e delle società controllate. Per due delle tre proposte, ‘Norme in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione’ e ‘Disposizioni in ordine ai requisiti di professionalità, di onorabilità ed autonomia dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i Consorzi, Agenzie, Fondazioni e società partecipate della Regione Puglia’, è stato deciso di produrre un unico provvedimento che sarà il prodotto di un lavoro di unificazione dei due testi. Nello specifico, nel primo testo è previsto un elemento di razionalizzazione che introduce una chiara distinzione delle competenze fra il Consiglio e gli organi di Governo in materia di nomine e designazioni.

Prevista anche l’introduzione del principio rafforzato di pubblicità e merito mediante la pubblicazione da parte del Consiglio e della Giunta di avvisi pubblici per favorire la presentazione delle candidature, le quali possono pervenire sia da organizzazioni sindacali, associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici, università e istituti di ricerca, ordini professionali. Con il secondo testo, invece, si entra nella specificità dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia che i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere e che si aggiungono alle previsioni normative dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.