Una casa migliore per Ciprian, raccolta fondi dei medici di Barletta

“Da qualche giorno seguiamo a domicilio il piccolo Ciprian, dopo la sua dimissione dall’ospedale. Il piccolo oltre ad essere sordo e cieco è costretto a letto poiché connesso al ventilatore meccanico ed alimentato artificialmente. Purtroppo le esigue risorse economiche della famiglia costringono Ciprian a vivere in una piccola casa di 20 metri quadrati, condividendo gli spazi con mamma, papà e la piccola sorellina”. Sono le parole del dottor Marco Gaglio che insieme ad un gruppo di medici e infermieri della terapia intensiva dell’ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Florinel Ciprian un bambino di 13 anni che vive con la sua famiglia a Barletta “Affetto da una tetraparesi spastico-distonica e disturbo del neurosviluppo da variante del gene SPATA 5” come spiega il dottor Gaglio. “La finalità di questa raccolta è quella di raggiungere un budget che permetterà alla famiglia una sistemazione migliore” concludono medici e infermieri insieme per questa iniziativa solidale.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/un-futuro-migliore-per-il-piccolo-florinel-ciprian