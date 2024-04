Bari, estorsioni a Santo Spirito: tra le vittime anche un poliziotto

Ci sarebbe anche un assistente di polizia tra i dieci diportiti e pescatori vittime di estorsione nel porticciolo di Santo Spirito, nel Municipio 5 di Bari. Al poliziotto, in particolare, fu chiesto un compenso per il servizio di guardiana da Domenico Sidella, poi arrestato, ma quest’ultimo non solo rifiutò di pagare, ma fece anche una relazione di servizio nella quale spiegò di aver subito una richiesta di denaro.

Sulla questione il giudice non ha attualmente constatato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione in quanto la richiesta economica non fu accompagnata da minaccia. In carcere attualmente si trovano il 52enne Doenico Sidella, il 46enne Antonio Navoni e il 60enne Raffaele Altieri. Ai domiciliari invece la moglie di Sidella, Caterina Santoro, di 47 anni. Indagato a piede libero il figlio della coppia, Michele Sidella, 28enne.