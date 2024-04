Bari, il chiosco nel giardino Mimmo Bucci ha una nuova gestione

Il chiosco nel giardino Mimmo Bucci ha una nuova gestione. È stata inaugurata questa mattina, alla presenza dei genitori di Mimmo Bucci, Francesca e Antonio, del sindaco di Bari, dell’assessora alle Politiche educative e giovanili e dei rappresentanti dell’agenzia A.R.T.I. Il chiosco era stato più volte distrutto dai vandali.

Da oggi, per la durata di due anni, sarà l’associazione Giustizia climatica ora! – Bari A.p.s. (gruppo locale dei Fridays for future) ad occuparsi della piccola struttura dello spazio pubblico nel quartiere Libertà, in modo da trasformarlo in un luogo di aggregazione, socializzazione e discussione, oltre che in un punto di riferimento per i cittadini. L’associazione, aggiudicatrice dell’avviso Luoghi Comuni pubblicato dall’agenzia regionale A.R.T.I. e che, in seguito, ha intrapreso un percorso di co-progettazione con il Comune di Bari, si avvarrà della collaborazione di diversi partner sociali e culturali: il bistrot sociale multietnico Ethnic Cook, il progetto Everything is connected, Legambiente Eudaimonia Bari APS, la cooperativa sociale Un solo mondo, LAN – Laboratorio Architetture Naturali, la cooperativa sociale il Nuovo Fantarca, Amarì Ets, Libera Puglia, la Masseria dei Monelli e Ortocircuito, Expostmoderno e il movimento naturalistico pro Lama Balice APS.

Insieme porteranno avanti un articolato progetto di innovazione sociale, rivolto in particolare alle fasce giovanili della città e finalizzato ad animare il giardino e il territorio circostante attraverso il coinvolgimento dei residenti in un processo complessivo di informazione sui temi legati all’emergenza e alla giustizia climatica e alla sostenibilità ambientale, e di costruzione di reti sociali fondate sulla consapevolezza, sulla condivisione e sul coinvolgimento attivo della comunità locale. Il progetto, quindi, si propone di promuovere attività socio-culturali attraverso un approccio inclusivo basato su un nuovo modello di gestione del territorio e della decisionalità di quartiere, rendendo il giardino Mimmo Bucci un luogo di aggregazione delle realtà sociali del territorio e garantendo uno spazio sicuro e di cura per la comunità e le associazioni. L’associazione Giustizia climatica ora! – Bari A.p.s., assieme ai partner progettuali, intende così procedere alla trasformazione fisica dello spazio per rispondere alle esigenze e alle attività della comunità locale, attraverso azioni creative e di valorizzazione del verde che possano creare un ambiente accogliente e funzionale. La comunità sarà chiamata a partecipare attivamente nella selezione delle soluzioni alle domande del territorio e nella loro attivazione.

Tra le attività progettuali in programma previste ci sono l’orto urbano con l’ideazione e costruzione, assieme alla comunità locale, di uno spazio verde di dimensione variabile, a beneficio di tutti, la comunità energetica con la realizzazione di un luogo in cui i membri condividono, producono e distribuiscono energia rinnovabile in modo collaborativo e sostenibile, grazie all’utilizzo di fonti di energia pulita (sole, vento e acqua), e contestualmente riducono l’impatto ambientale promuovendo l’indipendenza energetica. Prevista l’installazione di pannelli solari e dispositivi per generare energia. Si intende, inoltre, condividere l’energia prodotta attraverso una rete locale, con una distribuzione più efficiente e resiliente dell’elettricità.

Previsto anche un cinema all’aperto con proiezioni di film e documentari che veicolino messaggi di attenzione sociale e in linea con i temi della giustizia sociale e climatica: in programma una proiezione a cadenza mensile, in particolare nei mesi più caldi dell’anno. E ancora talk ed eventi di divulgazione e formazione come presentazione di libri, talk con coinvolgimento di professionalità esterne e impegnate nella transizione ecologica, formazione con e per le scuole del territorio, workshop formativi rivolti alla comunità tutta, con particolare attenzione rivolta alle fasce più giovani, a cadenza bimensile. Eventi di networking tra cui jam sessions musicali e momenti di condivisione e aggregazione, con realtà associative del territorio, partner e non, finalizzati a coinvolgere bambini e adolescenti del quartiere. Assemblee cittadine moderate da facilitatori professionisti, con l’obiettivo di discutere dei problemi della città, con l’obiettivo di favorire lo spontaneismo nei processi risolutivi e, di conseguenza, il consolidamento di una comunità: previsti anche incontri cui siano presenti i decisori politici locali; Cucina sociale con il oinvolgimento della comunità nelle preparazioni alimentari a cura di Ana Estrela dell’associazione Origens; Swap di libri e Book club con scambio in forma anonima e gratuita di libri e gruppo di lettura che discute e si confronta sui temi trattati negli stessi libri messi a disposizione delle associazioni e della comunità. A tal proposito sarà realizzata una piccola libreria; Swap party con eventi incentrati sullo scambio di oggetti, di capi d’abbigliamento e accessori o di articoli per la casa, a cadenza quadrimestrale, per sensibilizzare la cittadinanza a ridurre gli sprechi e promuovere un’economia circolare; Cene sensoriali con esperienze culinarie che coinvolgono i sensi in modo più completo rispetto a quelle tradizionali; Fondo di riserva per i bisogni espressi dalla comunità. È un’iniziativa che mira a creare un meccanismo finanziario dedicato a soddisfare i bisogni emergenti e urgenti identificati direttamente dalla comunità.