Bari, la dichiarazione d’amore in corso Mazzini fa impazzire il web

“Perché non si tratta di conquistare mille persone, ma di conquistarne mille volte la stessa. To the moon and back”. Sta facendo “impazzire” il web la dichiarazione d’amore “d’altri tempi” che oggi è comparsa in corso Mazzini, nel quartiere Libertà di Bari. La frase è scritta su uno striscione appeso tra due alberi. La foto è stata pubblicata sui social dall’educatore Raffaele Diomede che ha voluto immortalare la bellezza ricordando che “c’è amore al Libertà”, quartiere di si occupa e si è occupato per anni nelle sue attività socio culturali. “E intanto su corso Mazzini compare una dichiarazione d’amore d’altri tempi. C’è amore al Libertà” – ha scritto. In tanti stanno commentando evidenziando che “c’è ancora bellezza”.

Foto Raffaele Diomede