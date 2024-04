Bari, l’ex Manifattura trasformata in rifugio dei senzatetto

Siamo nel mercato coperto Ex Manifattura Tabacchi-Bari: i corridoi e i portici sono stati trasformati in rifugi per senzatetto. “Siamo all’ingresso degli uffici comunali di Porta Futuro – denuncia Luca Bratta, rappresentante comitato cittadini – e la situazione che si presenta è al di là del comprensibile: ci sono materassi, rifiuti, un degrado generale. Perché non si interviene? Dove sono finite le promesse dell’amministrazione sul restyling dell’immobile?”