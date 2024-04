Comunali a Bari, Leccese: “Spaccatura centrosinistra non è dramma”

“La spaccatura del centrosinistra alle Comunali di Bari non la vivo come un dramma dal punto di vista politico”. Lo ha detto il candidato sindaco alle comunali di Bari, sostenuto dal Pd, Verdi e Azione, Vito Leccese nel corso di un’intervista su Telenorba al fianco degli altri due candidati, Michele Laforgia (M5s e Convenzione) e Fabio Romito, appoggiato da tutto il centrodestra.

“Ci abbiamo provato a fare sintesi – ha proseguito Leccese – ma non ci siamo riusciti. È stato però un dibattito utile in questi mesi per il programma della città. Bari è notevolmente migliorata rispetto al passato, esercita una forte attrazione dal punto di vista turistico e degli investimenti, ma deve recuperare il rapporto con il suo lungomare”, ha concluso.

“Io e Vito Leccese – ha detto invece Laforgia – stiamo dalla stessa parte. Chi vincerà non estrometterà gli altri e se dovessimo andare al ballottaggio ci sosterremo. Ma non mi stupisce, sarebbe stato sorprendente se questo non fosse avvenuto. Nessuna persona sana di mente può negare che il centrosinistra ha governato per 20 anni e ha governato bene, facendo fare alla città enormi passi in avanti. Io però credo sia necessario un rinnovamento nella proposta, penso che si debba proporre anche una nuova classe dirigente. La città è cambiata, è molto attrattiva non solo per turismo ma anche per gli investimenti. Ma c’è un’altra parte della città che è rimasta indietro, quella dei quartieri non centrali, per quei rioni bisogna fare di più”, ha concluso.