Incidente sulla provinciale per Gioia, morto 48enne

Incidente mortale questa mattina sulla provinciale per Gioia del Colle. A perdere la vita un 48enne di Santeramo. L’uomo andava a lavorare in una cava a Castellana Grotte e per cause in corso di accertamento si sarebbe scontrato con un fuoristrada. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle che dovranno accertare le cause dell’ennesimo sinistro mortale su questa provinciale. Ferito l’altro automobilista. (foto vivilastrada)