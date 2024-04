Minaccia di farsi esplodere a Parigi, arrestato

Entra nell’edificio del consolato iraniano e minaccia di farsi esplodere. È accaduto a Parigi dove un uomo, munito di cintura esplosiva intorno alle 14.45 è stato arrestato. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, erano le 11 circa quando il sospettato è stato visto da un testimone mentre entrava nella sede consolare di Teheran a Parigi. L’uomo, secondo altri, avrebbe messo delle bandiere sul pavimento del consolato affermando di voler compiere il gesto per rivendicare la morte del fratello.

Per il caso diverse zone della città sono state messe in sicurezza. Per ordine della questura, in particolare, la linea 6 della metropolitana è stata interrotta temporaneamente. Diversi i controlli in tutta la zona, inaccessibile ai passanti, per verificare se ci siano o meno le condizioni di sicurezza.

foto freepik