Puglia, estate dietro l’angolo: lidi e masserie a caccia di personale

Ci siamo l’estate è alle porte. È già arrivato il clima estivo in tutta la Puglia (e anche in Italia) con temperature fino a 30 gradi e tanta voglia di mare e primi bagni. Lo scorso fine settimana le spiagge e lidi erano già pieni, con tanti stabilimenti balneari che hanno tirato fuori i lettini in anticipo e accolto chi voleva darsi alla tintarella e pranzare sul litorale. “Insomma, se la Pasqua non è andata molto bene a causa della data molto anticipata e del maltempo – precisa Mondo Balneare, portale indipendente dedicato al settore degli stabilimenti balneari – i gestori ora sono soddisfatti per avere recuperato con il tutto esaurito nei primi due weekend di aprile”. Le spiagge della Puglia sono state prese d’assalto: dal Gargano al Salento, “la presenza di bagnanti – spiegano – è infatti andata ogni più rosea aspettativa in relazione al periodo”.

Nonostante i dati del turismo in Puglia siano ottimisti, mancano ancora tanti lavoratori da impiegare nel settore. Sono quindi alla ricerca di manodopera tantissime strutture, molte anche di lusso. Per citarne solo alcune Tito Schipa di ostuni, Masseria Garrappa, Il White di Ostuni, lido spiaggia Verde di Barletta, Masseria Il Frantoio, Ristorante Lido Bianco di Monopoli e anche Borgo Egnathia. Per chi avesse voglia di lavorare basta solo visitare i maggiori siti di ricerca personale. L’offerta è ampia e variegata.

Ma occhio però alla retribuzione. Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per la ristorazione prevede una retribuzione minima mensile per un cameriere professionista di 1.500 euro lordi (ossia circa 1.250 euro netti), con 14 mensilità e 40 ore di lavoro settimanali. Poi tutto ovviamente dipende dall’esperienza e la preparazione. Il punto di partenza sono le cifre del Ccnl che variano a seconda dei livelli contrattuali. Il livello uno può percepire anche oltre 1850 euro al mese e a seguire il livello 2 1700 euro circa.

Ma, ovviamente, bisogna tenere presente che la forbice della retribuzione è vasta: lo stipendio minimo netto normalmente è quello del cameriere part time, che prende all’incirca 680 € netti al mese. Un apprendista cameriere guadagna mensilmente 700 €. Un cameriere professionista prende in media, al mese, 1.250 €. Ma nella stagione estiva la media può arrivare anche a 1.450 €. Ovviamente, come anticipato, questi sono valori minimi, la domanda di mercato e le esperienze professionali possono far aumentare notevolmente queste cifre e anche il numero di ore di lavoro può essere differente in certi casi.