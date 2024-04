Salute della donna, ecco tutti gli appuntamenti al Policlinico di Bari

Una settimana intera dedicata alla salute femminile con visite gratuite, ma anche incontri per affrontare tematiche importanti relative al mondo femminile. Anche il Policlinico di Bari ha aderito al (H)Open Week promosso dalla Fondazione Onda tra gli ospedali della rete bollini rosa organizzando oltre a servizi di consulenza anche appuntamenti informativi per la cittadinanza, in previsione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile.

Domani, sabato 20 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso l’aula formazione di Asclepios (1° piano lato cup) Il contrasto alla violenza di genere nel sociale e in sanità: strumenti e azioni, promosso dalla Radiodiagnostica universitaria, con la prof. Maria Fara De Caro, Psicologa e Krizia Colaianni, avvocata Fondatrice dell’associazione “La Forza delle Donne”. Lunedì 22 aprile dalle 11 alle 14 Open day “Cefalee e fasi della vita femminile: dall’infanzia all’età senile” presso l’auletta di Clinica Neurologica (2° piano, padiglione chirurgico) con la Dott.ssa Maria Pia Prudenzano – Centro Cefalee del Policlinico di Bari.

Lunedì 22 aprile dalle 16 alle 18 Sala conferenze piano terra padiglione Asclepios 3 Policlinico di Bari incontro “Sesso e genere come impattano sulle malattie cardiovascolari” organizzato dalla cardiologia ospedaliera con il dottor Carlo D’Agostino, direttore unità operativa, e la dottoressa Antonia Mannarini. Martedì 23 aprile dalle 10 alle 12 presso l’aula formazione di Asclepios (1° piano lato cup) “Percorso Gravidanza nelle donne con Sclerosi Multipla” incontro promosso dall’unità operativa di Neurologia con le dottoresse Alessia Manni e Francesca Caputo Martedì 23 aprile dalle 15 alle 18 Sala conferenze piano terra padiglione Asclepios 3 Policlinico di bari – Attivazione della catena della sopravvivenza con dimostrazioni pratiche di bls-d in caso di arresto cardiaco organizzato dalla cardiologia ospedaliera con il dottor Carlo D’Agostino.