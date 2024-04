Sindacato Medici, è Delia Epifani la nuova segretaria pugliese

Il Consiglio Regionale Puglia del Sindacato Medici Italiani, si è riunito in forma straordinaria dopo l’improvvisa scomparsa del Segretario Regionale Francesco Pazienza, dirigente sindacale di altissimo profilo professionale, apprezzato per il suo impegno costante e per la sua grande umanità, riconosciuta non solo tra i colleghi pugliesi. In tutta la comunità sindacale dello SMI Nazionale ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile. Lo SMI Nazionale ha portato il suo il tributo, l’elogio e plauso alla figura dello scomparso segretario regionale> così Riccardo Montingelli, Presidente Regionale Puglia del Sindacato Medici Italiani.

Il Consiglio Regionale Pugliese dello SMI che si è tenuto alla presenza degli iscritti e ha sancito che Delia Epifani, medico di medicina generale, già Vice Segretaria regionale, assumesse il ruolo di Segretaria Regionale della Puglia del sindacato. La composizione della segreteria regionale del sindacato rimane invariata.

A sostegno di Delia Epifani come delegato alla medicina di famiglia è stato nominato Mariano Carfagna, mentre Lorenzo De Benedittis avrà il compito di seguire la dirigenza medica di SMI Puglia, affiancando il Vice Presidente regionale di FVM Montingelli Riccardo. Il Consiglio Regionale SMI si è concluso dopo un dibattito che ha visto intervenire tutti i presenti che hanno sottolineato la solidità e la vitalità di sindacato, che si batte sempre più convintamente a difesa del SSN, della professione medica, a tutela del lavoro e della salute pubblica.