Bari, all’AncheCinema “Citte citte a fa la iose”

Domenica 19 maggio, alle 19, al teatro Anchecinema di Bari, andrà in scena la terza edizione dell’evento musicale e di beneficenza “Citte citte a fa la iose” di Quadraccio & Baribanda, durante il quale saranno proposti i brani dell’omonimo progetto realizzato da Tony Quadrello e Luigi Patruno (tra cui l’ultimo singolo “L’assassina barese”), intervallati da numerosi momenti di spettacolo di vari artisti e da una maratona di solidarietà in favore dell’associazione Famiglie SMA Aps Ets Bari. Nato col desiderio di promuovere attraverso la musica la cultura barese sul territorio e nelle nuove generazioni, il progetto musicale è una raccolta in formato fisico e digitale (e quindi reperibile nei negozi di dischi e su tutti i digital store) che valorizza il dialetto barese come forma importante di tradizione e identificazione di una popolazione. Sul palco, a eseguire i brani di “Citte citte a fa la iose”, insieme a Tony Quadrello, ci saranno anche Leonardo Torres al pianoforte, Michele Errico alle chitarre, Beppe Sequestro al basso, Lorenzo Cellammare alla batteria, Graziana Jana Campanella e Alessandra Pipino in voce.

“Sarà un evento ricco di sorprese, all’insegna della solidarietà – ha affermato Tony Quadrello -. Eseguiremo tutte le canzoni del nostro album nel quale abbiamo riarrangiato alcuni brani della tradizione musicale barese e realizzato alcuni inediti. Ognuno di questi porta il linguaggio barese oltre il folk, verso il pop e addirittura il rock”. Durante la serata, che sarà presentata da Anna Di Fonzo, ci saranno varie figure che con il loro lavoro esaltano la baresità, quali il musicomico Antonello Vannucci, il giornalista Michele Salomone, il regista Antonio Palumbo e tanti altri. Inoltre, già dalle 18, sarà possibile ammirare le opere della mostra fotografica realizzata da “WeAreinBari”, gruppo di fotografia che esalta le bellezze del capoluogo pugliese e della sua provincia, allestita all’Anchecinema.