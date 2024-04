Bari, sit in di protesta dei lavoratori precari Sanitaservice

L’Usppi Puglia, attraverso il segretario generale Nicola Brescia e il segretario provinciale Sebastiano Azzaro, rende noto che, martedì 23 aprile, alle ore 12:30, terrà un sit-in, di protesta dinanzi alla direzione generale del Policlinico di Bari, al fine di ottenere da parte del direttore generale Antonio Sanguedolce, concrete risposte in ordine all’ assunzione di personale che ha vinto l’avviso pubblico nei mesi scorsi (160 lavoratori); il passaggio di tutto il personale A2; l’indennità Covid non corrisposta illegittimamente al personale che nel periodo Covid ha prestato la propria opera in favore dei pazienti/malati.

L’Usppi lancia un avvertimento alla Regione e al Policlinico di Bari: “Qualora non si dovesse ottenere i risultati su menzionati, la protesta potrebbe avere risvolti non auspicabili – continua la nota – Non è più ammissibile infierire sulla dignità dei lavoratori e sulle loro famiglie”.