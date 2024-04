Bari, solo un brodino contro il Pisa: 1-1 al ‘San Nicola’

Ennesimo pareggio per il Bari, questa volta contro il Pisa. Avvio shock per i galletti che vanno subito sotto con il gol di Caracciolo. La reazione arriva solo nel finale di primo tempo. Nel secondo tempo i biancorossi ci provano ma non vanno oltre la rete del pareggio di Puscas. Contro i toscani, Giampaolo ha riproposto la difesa a 4 e puntato sulla velocità degli esterni. I risultati si sono visti solo nella ripresa, soprattutto con Kallon abile nel creare superiorità numerica. Purtroppo la squadra continua a palesare i soliti limiti offensivi, ma almeno si è visto un pò di carattere e voglia. La posizione in classifica resta ancora molto pericolosa e servirà molto di più per tirarsi fuori da questa situazione.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Pisa, il neo tecnico del Bari Federico Giampaolo, recupera Kallon dopo il problema al ginocchio insieme ai rientranti Di Cesare e Sibilli. Indisponibili Diaw, Koutsoupias e Guiebre a causa di un fastidio muscolare. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 4-3-3: Sibilli gioca da mezzala offensiva, mentre in attacco Kallon completa il tridente con Puscas e Morachioli.

Nel Pisa, il tecnico Aquilani non ha a disposizione l’attaccante Torregrossa oltre a Lisandru Tramoni, mentre tornano dopo la squalifica Caracciolo, Canestrelli e Leverbe. Il tecnico romano schiera la sua squadra col modulo 3-4-2-1: Arena e Valoti sono i trequartisti dietro l’unica punta Moreo, preferito a Bonfanti.

PRIMO TEMPO: Pisa subito pericoloso con D’Alessandro al minuto 1, ma il suo tiro a giro si perde a lato. I neroazzurri insistono e vanno in gol al minuto 3 con Calabresi che fulmina Brenno con una conclusione da fuori area. La reazione dei galletti non arriva, così è il Pisa a costruire pericoli come al minuto 19 con Moreo che calcia alto dal limite dell’area. Il primo tiro in porta dei biancorossi arriva al minuto 30 con Sibilli, ma Nicolas respinge. Neroazzurri vicini al raddoppio al minuto 39 con Moreo che calcia in maniera non irresistibile con Brenno che manca clamorosamente la presa: fortunatamente per il Bari, la palla termina di poco fuori. La miglior chance per il Bari arriva al minuto 42 con Puscas che è bravo ad eludere la trappola del fuorigioco toscana e calciare dall’interno dell’area, ma il suo tiro si perde di pochissimo a lato. Ancora galletti pericolosi al minuto 45 con Maita che prova la grande conclusione dalla distanza ma, anche in questo caso, la palla termina alta di poco. Ci prova anche Sibilli al minuto 46, ma il suo avvitamento in area non trova la porta di Nicolas. Si va al riposo sul risultato di 0-1 per la formazione di Aquilani.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi del primo tempo. Bari pericoloso al minuto 50: Kallon è bravo a superare Caracciolo e a servire Sibilli che calcia di prima intenzione, ma Nicolas para d’istinto. Episodio chiave al minuto 54: Calabresi tocca la palla col braccio sugli sviluppi di un corner. Dopo una revisione al Var, l’arbitro Pezzuto assegna il calcio di rigore ai biancorossi. Sul dischetto si presenta Puscas che spiazza Nicolas e segna il gol del pareggio. Biancorossi ancora pericolosi al minuto 66 con Morachioli, ma Nicolas respinge. Primo cambio per il Bari al minuto 68: fuori Morachioli dentro Aramu. Altri due cambi per i galletti al minuto 75 : fuori Puscas e Kallon, dentro Nasti e Achik. Si fa vedere il Pisa al minuto 80 con Toure, ma la sua conclusione angolata viene deviata in corner da Vicari. Ancora una papera di Brenno al minuto 87, ma il Pisa non approfitta dell’uscita a vuoto del portiere brasiliano. Sul capovolgimento di fronte, Nasti impegna Nicolas con un diagonale insidioso che il portiere pisano riesce a deviare in corner con l’ausilio di Caracciolo. Al minuto 88 fuori Maita dentro Bellomo. La squadra di Giampaolo prova l’assalto finale ma senza creare ulteriori pericoli alla porta neroazzurra: Bari – Pisa edizione 2023/24 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-1.

PAGELLE: Brenno in versione ‘paperissima’. Maita onnipresente.

Brenno 4, Dorval 5, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Ricci 5, Maita 6,5 (88′ Bellomo sv), Benali 6, Sibilli 5,5, Kallon 6,5 (75′ Achik 5) , Puscas 6 (75′ Nasti 6), Morachioli 5,5 (68′ Aramu 5)

Giampaolo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 3′ Calabresi 60′ Puscas rig.

Ammoniti: Di Cesare, Barbieri, Ricci

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 -2

Corner: 7 – 5

Spettatori: 15.577 (8.809 abbonati; 302 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Sibilli, Kallon, Puscas, Morachioli

Panchina: Pissardo, Matino, Nasti, Bellomo, Achik, Lulic, Zuzek, Edjouma, Pucino, Colangiuli, Acampora, Aramu

PISA: Nicolas, Caracciolo (c), Hermannsson, Marin, Esteves, Valoti, Arena, Moreo, Calabresi, Barbieri, D’Alessandro

Panchina: Loria, Leverbe, Canestrelli, Bonfanti, Tramoni M., Toure, Mlakar, Beruatto, Masucci, De Vitis, Piccinini, Veloso

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti: Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto ufficiale: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza. VAR: Antonio Di Martino (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).

(Foto Bari ssc)