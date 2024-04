Discarica di rifiuti speciali in una cava a Monopoli, 5 indagati

Una cava adibita a discarica. E’ quanto ha scoperto a Monopoli il personale della Guardia Costiera, a seguito di un’articolata attività di indagine sul ciclo dei rifiuti. Il sequestro preventivo dell’area di circa 78mila metri quadri, operato su disposizione del GIP del Tribunale di Bari e sotto il coordinamento della Procura di Bari, si è reso necessario al fine di impedire la prosecuzione della condotta illecita e l’eventuale alterazione dello stato dei luoghi in quanto la loro disponibilità consentirebbe di porre in essere nuove operazioni sui rifiuti presenti (provenienti anche da fuori Monopoli), nonché di reiterare i fatti mediante nuovi depositi irregolari. Cinque i soggetti iscritti nel registro degli indagati che dovranno rispondere dei reati ambientali quali la gestione illecita di rifiuti speciali anche pericolosi finalizzata all’illecito smaltimento mediante “tombamento”. Gli accertamenti attualmente nella fase delle indagini preliminari, che necessitano, pertanto, della successiva verifica processuale in contraddittorio con la difesa.