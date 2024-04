Il presidente del Movimento politico “Sud al Centro”, GianLucio Smaldone, ha comunicato, in una nota secca, che il movimento (finito nella bufera giudiziaria con l’arresto di Sandro Cataldo) non parteciperà alle prossime elezioni.

“Il Movimento Politico “Sud al Centro non presenterà la lista né al Comune di Bari, né in alcun altro Comune chiamato al voto, né in qualsivoglia altra competizione elettorale e non sosterrà alcun candidato in alcuna competizione elettorale”, si legge nella nota.