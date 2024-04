Prima uscita pubblica di Romito da candidato: “Aria di cambiamento”

“In città si respira aria di cambiamento e sto raccogliendo tanto affetto attorno a me”. Così il candidato sindaco per il centrodestra, Fabio Romito, consigliere regionale della Lega, oggi all’AncheCinema con il ministro Alessandra Locatelli per la presentazione del progetto “Bari senza Barriere”. “Io ci sono nato qui a Bari, faccio politica da quando ho 20 anni, conosco bene questa città. Abbiamo deciso di partire dalla disabilità perché tema centrale per la Bari del futuro. Tema non affrontato in modo adeguato in passato e c’è molto da fare. Chiederemo più risorse per la nostra città al Governo”. E sulle inchieste degli ultimi mesi assicura: “Bari ha bisogno di un Consiglio comunale adeguato, all’altezza, preparato e onesto. Questo è il faro che ci sta guidando”.