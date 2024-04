Bari, parte la Deejay Ten con 8mila partecipanti

Centro gremito per la Deejay Ten. In 8mila si sono dati appuntamento in corso Vittorio Emanuele per il via, nonostante il maltempo. Si tratta di una delle corse non competitive più famose d’Italia, nata nel 2005 a Milano da un’idea di Linus e che nel corso delle sue 19 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone.

Un appuntamento aperto a tutti, persone di ogni età e capacità atletica, che stanno partecipando seguendo due percorsi differenti, da 10 e 5 km (il primo rivolto a coloro i quali abbiano compiuto 16 anni, il secondo accessibile a chiunque).

Oltre a Linus, che ha dato il via alla corsa insieme al sindaco Antonio Decaro, alla Deejay Ten di Bari presenti anche alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Vic, Wad, il Trio Medusa, La Vale e Diego Passoni.