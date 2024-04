Bari, sediolini sporchi e pieni di formiche: la denuncia dallo stadio

“Questo lo stato in cui i tifosi della tribuna est hanno dovuto guardare la partita”. La video denuncia è di Antonio Bozzo, storico tifoso del Bari.

“Sediolini pienissimi di fastidiosissime formichine rosse che si infilavano dappertutto – ha continuato – Uno schifo peggio di quello visto in campo… Mio figlio di 7 anni ha pagato 20€ il biglietto ridotto… Inutile dire che i selfisti da stadio queste cose non le denunciano, meglio tenersi buoni la presidenza… Mio figlio di 7 anni che ha pagato il biglietto 20€ è stato costretto a stare 110 minuti in piedi … Assurdo tenere uno stadio in queste condizioni”.