Cucina, ricca di vitamine e alleata della salute: in tavola la paprika

Ricca di vitamine e alleata del sistema immunitario, in tavola oggi portiamo la paprika. Si tratta di una spezia ricca di elementi preziosi per il benessere di corpo e mente. La paprika è infatti una potente fonte di vitamine e sostanze nutritive essenziali oltre ad avere un elevato contenuto di vitamine A, C, E, K e B6, betacarotene e luteina, che la rendono alleata della salute. Ma andiamo per gradi.

Grazie alla sua ricchezza di vitamine e minerali, la paprika aiuta a mantenere la pelle sana e luminosa, mentre il suo contenuto di ferro può contribuire a prevenire l’anemia e la perdita dei capelli. Le vitamine presenti nella paprika, in particolare la vitamina C, aiutano a rafforzare il sistema immunitario, proteggendo il corpo dalle infezioni e migliorando la resistenza alle malattie. Ma non solo, secondo alcuni studi la paprika può avere effetti antinfiammatori, contribuendo così a ridurre l’infiammazione nel corpo e a promuovere la salute delle articolazioni. Inoltre, la paprika contiene sali minerali come magnesio, potassio e fosforo, che sono importanti per la salute cardiovascolare. Questi minerali aiutano a regolare la pressione sanguigna e a mantenere il cuore in salute. Infine, ma non perché meno importante, la paprika è ricca di antiossidanti che aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi nel corpo, riducendo il rischio di malattie croniche e invecchiamento precoce. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Patate alla paprika

Preriscalda il forno a 200°C e rivesti una teglia con carta da forno. In una ciotola grande, condisci le patate con olio d’oliva, paprika, sale e pepe. Distribuisci le patate sulla teglia e inforna per 30-35 minuti, finché sono dorate e tenere. Servi le patate calde, guarnendo con prezzemolo fresco tritato, se desiderato. In alternativa si può cuocere in padella aggiungendo oltre alla paprika altre spezie come zenzero e pepe.

Pollo con panna e paprika



Condisci le fette di pollo con paprika, aglio grattugiato, sale e pepe. In una padella, rosola il pollo in olio d’oliva fino a doratura. Aggiungi altra cipolla e aglio, poi brodo di pollo e, se di vostro gradimento, panna (andrà mezza tazza per 4 persone). Cuoci fino a quando il pollo non sarà ben cotto e la salsa è addensata.

Foto freepik