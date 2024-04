Dallo sport alla musica fino al G7, a Bari un’estate di grandi eventi

Bari si prepara ad un’estate ricca di grandi eventi. Dalla musica allo sport, già da queste giornate primaverili, la città è ricca di iniziative che permettono ad adulti e bambini di prendere parte ad attività di vario tipo. Nella giornata di oggi, per esempio, a Bari si sta tenendo la Deejay Ten, una delle corse non competitive più conosciute in Italia, nata da un’idea di Linus. L’appuntamento è aperto a tutti, persone di ogni età e capacità atletica. Oltre a Linus, al quale è toccato dare il via alla corsa, alla manifestazione hanno partecipato anche alcune tra le voci più note e amate del mondo Deejay, tra loro il Trio Medusa, La Vale, ma anche Matteo Curti, Vic, Diego Passoni e Wad. Non solo sport però, oltre tutte le iniziative strettamente legate a queste tipologie di attività che si susseguiranno nel corso delle settimane, Bari ospiterà anche tantissime iniziative culturali e musicali.

Si parte già dall’1 maggio con il Primo Maggio Barese, ormai diventato appuntamento fisso. Attualmente ancora non è nota la line up, ma sul palco si alterneranno sicuramente moltissimi artisti. Addentrandosi più nel vivo dell’estate e lasciata alle spalle la primavera sarà la volta di moltissimi altri eventi. Poi sarà la volta della tanto attesa festa di San Nicola, momento importante per i cittadini, ma anche per i turisti che raggiungono il capoluogo pugliese da tutto il mondo per assistere ai tre giorni dedicati al santo patrono della città. Dal 28 al 30 giugno ad aprire l’estate Barese saranno gli appuntamenti del Locus Festival. Tre le serate d’apertura previste con grandi nomi della musica internazionale ed italiana. Venerdì 28 sarà il turno di Calcutta, negli spazi della Fiera del Levante, il 29 giugno ci saranno invece Salmo & Noyz (rotonda via Paolo Pinto) e domenica 30 giugno invece, sempre sulla rotonda di via Paolo Pinto si esibiranno i Simple Minds. Ma non solo, sempre sabato, al teatro Petruzzelli, si esibirà anche il cantautore irlandese Glen Hansard.

Inoltre, pochi giorni fa, nel foyer del teatro comunale Niccolò Piccinni, è stata presentata la stagione teatrale e di danza 2024-25 Altri Mondi, organizzata dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Anche in questo caso sono previsti moltissimi spettacoli e attesi tantissimi ospiti di fama internazionale e non. Dieci sono gli spettacoli in abbonamento per quattro giorni, dal giovedì alla domenica, dieci in fuori abbonamento, più otto titoli a scelta (4 teatrali / 4 di danza), eventi speciali, due segmenti drammaturgici, “Nuove Rotte” per gli spettacoli di nuova drammaturgia e “Terraferma” per il tradizionale, l’omaggio a Vito Maurogiovanni nel centenario della nascita di uno dei maggiori scrittori pugliesi e il ritorno al Piccinni del Piccolo Teatro di Bari con Nietta Tempesta, i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, le giornate di San Nicola, il Premio Danza al Piccinni-Serata di stelle baresi, il festival sulle diversità Bari diversa II (il 23 e 24 aprile), i percorsi di avvicinamento e sensibilizzazione nei quartieri e a teatro, progetti ideati e proposti con la stretta collaborazione delle principali istituzioni culturali e di formazione del territorio: scuole, Università, Accademia di Belle Arti, Casa Circondariale e Associazioni. Questo, in sintesi, il racconto della strategia culturale che sottende la nuova stagione. Da ottobre partirà poi il nuovo calendario, ricco anch’esso di ospiti ed eventi speciali.

Tra gli eventi attesi c’è anche quello del G7 che quest’anno si terrà in Puglia e tra le location scelte per gli incontri ci sarà Brindisi, ma anche Bari. Sono attese, in totale, circa 5mila persone oltre alle personalità di spicco del mondo politico, ma le presenze potrebbero risultare raddoppiate o addirittura triplicate in vista della bella stagione e dell’afflusso dei turisti tipici della stagione che scelgono sempre più il capoluogo pugliese come meta per le proprie vacanze.

Foto repertorio