Perde la vita operaio 47enne di Santeramo, domani i funerali

Saranno celebrati domani, lunedì 22 aprile 2024, alle ore 10.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, i funerali di Marco Dimita, l’operaio di appena 47 anni, del posto, rimasto vittima venerdì 19 aprile, verso le 8, mentre si stava recando come ogni mattina al lavoro alla guida di una Fiat Punto, del tragico incidente stradale occorso lungo la Provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria “Meluzzo”, in via Gioia a Santeramo.

Nell’ambito del procedimento penale automaticamente aperto dalla Procura di Bari per omicidio stradale in capo al conducente dell’altra vettura coinvolta nel terribile frontale, una Land Rover Discovery, il Pubblico Ministero inquirente non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma di Dimita.

Marco Dimita lascia in un dolore immenso la moglie e tre figli, i genitori, fratelli e sorelle. A rappresentare i familiari Studio3A-Valore S.p.A., e l’avvocato del foro di Bari Fabio Ferrara.