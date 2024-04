La foto non lascia nulla al caso. Bottiglie di super alcoolici insieme a bottigliette di acqua usate come pipe per il consumo di droga, accendini e carte stagnole. Nel pieno centro di Bari.

Ad immortalare il tutto Antonio Lepore, da tempo al servizio della città denunciando le situazioni di degrado. “Stamattina – scrive- tutti hanno potuto assistere ai resti di un droga party in pieno centro, in via Dieta di Bari. Ormai il problema dell’eroina a Bari è più senza freni”.