Bari, addio al proprietario del ristorante “Da Paolo”

Giornata di lutto nel mondo della ristorazione barese per la morte di Paolo Anaclerio, 72 anni, titolare del ristorante Da Paolo, in via Quintino Sella. Lascia moglie e figli, ed è riconosciuto come “grande ristoratore”, una vera e propria istituzione dall’apertura del ristorante, nel 1981. Il rito funebre si svolgerà martedì 23 aprile alle 16.30 nella Cattedrale di Bari.