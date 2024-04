Bari, ancora una pedaliera rotta sul lungomare

Ancora una pedaliera rotta sul lungomare. Uno dei pedali si è staccato ed è stato messo sopra la strumentazione, quindi non gettato. C’è chi, in questo caso, pensa che non si sia trattato di un atto vandalico ma proprio di un problema nell’attrezzatura. “Ancora una volta una pedaliera rotta, ma come mai? Si tratta davvero di un atto vandalico?”, si domandano i cittadini che chiedono quindi l’intervento del Comune.