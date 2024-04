Bari, il Libertà soffocato dalle discariche a cielo aperto

Discariche a cielo aperto nel cuore del Libertà. A denunciarle i residenti che hanno inviato una segnalazione anche alla ripartizione Ambiente chiedendo subito l’installazione di fototrappole. Le principali problematiche si registrano in via Trevisani, via Canudo e via Ravanas. “Come residente del quartiere Libertà, a seguito di continue lamentele dei cittadini via social con foto e post – scrive Simone Cellamare – sugli organi di stampa e su una chat dei residenti del primo municipio, segnalo quotidiane criticità nell’abbandono di rifiuti ingombranti nelle seguenti vie del primo Municipio: via Trevisani angolo via Perrone; via Ricciotto Canudo angolo via Scacchi e via Ravanas angolo via Bovio. La concentrazione di ingombranti in queste vie è favorita dall’ampio spazio del marciapiede e da una scarsa densità veicolare specie nelle ore serali. In un proficuo spirito di collaborazione tra cittadini e istituzioni sarebbe opportuna l’installazione di fototrappole che, in altre zone del municipio, hanno non solo mitigato il fenomeno in oggetto ma anche migliorato il conferimento dei rifiuti negli orari consentiti”.