Bari, Romito: “Centrodestra unito per una nuova stagione politica”

“La Primavera pugliese si è trasformata in un lunghissimo inverno”. Così Fabio Romito, consigliere regionale della Lega e candidato sindaco a Bari per il centrodestra, durante la conferenza stampa convocata dai consiglieri di centrodestra in Regione. “Noi questa mattina vorremmo rappresentare alla città di Cari e alla Puglia che noi vogliamo fare iniziare una nuova stagione. Questa mozione arriva alla fine di un percorso ad ostacoli e che ci è costato molto. Non vogliamo lucrare sulla pelle della Puglia, ma istituzionalmente questo momento deve finire. Il centrodestra è in grado di rappresentare la nuova stagione politica di questa regione: ora ci aspettiamo che chi si è risvegliato da un sonno lungo possa essere ora coerente. Parlo del Movimento Cinque stelle che è passato all’opposizione dopo aver fatto parte della giunta Emiliano”.