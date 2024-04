Sono scattate le misure di emergenza questa mattina in zona Università per la presenza di una valigia sospetta e di un allarme bomba. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada in via Crisanzio tra via De Cesare e via Quintino Sella. Sul posto anche la polizia.

Alle 14 la strada è stata riaperta: si è trattato di un falso allarme che però ha tenuto paralizzato il centro per ore.