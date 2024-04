Linus sulla Deejay ten a Bari: “Una delle più belle corse fatte”

“Rimango sempre colpito quando mi faccio una passeggiata per Bari vecchia il sabato notte con il sindaco, e incontriamo tutti gli adolescenti di Bari che lo salutano come se fosse un cantante, un personaggio famoso, l’allenatore della Bari. E poi ieri ho fatto una delle corse più belle, con un entusiasmo intorno stimolante ma non invadente”. Così Linus su Deejay chiama Italia, questa mattina, commentando la tappa a Bari della Deejay Ten che si è svolta domenica 21 aprile sul lungomare di Bari, alla presenza di oltre 8mila partecipanti.