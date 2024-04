Nascondeva due chili di cocaina, 36enne arrestato nel Brindisino

Oltre un chilo di cocaina in una borsa frigo, altri 800 grammi divisi in buste della spesa ed in cellophane. Con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente un 36enne è stato arrestato dai carabinieri a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Nelle disponibilità del 36enne i militari hanno trovato anche 25mila euro in banconote di vario taglio. L’arresto dell’uomo è avvenuto in seguito ad un controllo alla periferia del comune, con la scoperta dei primi quattro involucri di droga. Poi le ulteriori verifiche che hanno fatto emergere l’altra parte della cocaina sequestrata per un totale di circa due chilogrammi.