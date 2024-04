Puglia, il centrodestra presenta mozione di sfiducia su Emiliano

Il centrodestra alla Regione Puglia presenterà mozione di sfiducia nei confronti del presidente Michele Emiliano, a firma di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Puglia domani. “Auspichiamo – hanno detto i consiglieri in conferenza stampa – che anche le altre forze di opposizione apporranno la loro firma. E’ il momento di dire basta: dal disastro della sanità a quello dei rifiuti, alle nomine. Qui non si scherza più. Noi ci aspettiamo che la mozione venga firmata anche dal Movimento 5 stelle. Oggi Emiliano non ha più i numeri per governare. Non c’è più la serenità, non ci sono più i presupposti per andare avanti”.