Tragedia ad Eboli, bimbo ucciso da due pitbull

Tragedia questa mattina ad Eboli. Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da due pitbull che sarebbero di famiglia. Ferita anche la mamma. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili. Pare che il piccolo stesse fuori in giardino quando è stato azzannato e ucciso dai due animali.