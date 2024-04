Aumenta il prezzo del caffè, prezzo medio al bar sfiora 1,20 euro

È in aumento il prezzo del caffè, il costo medio al bar sfiora 1,20 euro. A denunciarlo Assoutenti che ha fornito i dati sui prezzi al dettaglio e consumi evidenziando un rischio rincari per via dei rialzi delle quotazioni del caffè sui mercati nazionali che rischiano di avere ripercussioni dirette sui cittadini portando il settore ad aumentare il costo della classica tazzina al bar.

“Il caffè espresso – spiega Assoutenti – ha già subito continui aumenti dei listini negli ultimi anni, al punto che oggi il prezzo medio registrato ufficialmente dal Mimit di una tazzina consumata al bar si attesta a 1,18 euro nelle principali città italiane. Solo 3 anni fa, nel 2021, il costo medio dell’espresso era di 1,03 euro: questo significa che gli italiani hanno già subito un aumento del 14,9% per quella che è una tradizione quotidiana irrinunciabile per milioni di cittadini. Al top Bolzano (a 1,38 euro) mentre Catanzaro è la meno cara (0,99 cents)”, concludono.