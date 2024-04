Bari, quattro cantieri in contemporanea a Japigia: è caos

Caos a Japigia per i cantieri aperti da Comune e ditte che si occupano di sottoservizi. Nelle ore di punta (soprattutto in concomitanza con le famiglie che accompagnano i bambini a scuola) percorrere via Caldarola e via Gentile è diventato un incubo. Del caso se ne è parlato anche in Consiglio comunale. “Invito a percorrere queste strade, da via Caldarola a via Gentile a via Magna Grecia di mattina o negli orari di punta – ha detto la consigliera dei Cinque Stelle, Alessandra Simone – per rendersi conto della situazione. E’ mai possibile aprire così tanti cantieri in contemporanea su uno stesso quartiere? Chiediamo anche date certe sulla conclusione dei lavori”. Dall’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Mele, sono arrivate rassicurazioni sul fatto che parte dei cantieri terminerà per maggio. Sarà inoltre valutata con la Regione l’ipotesi di usufruire in orari di chiusura degli uffici di via Gentile del parcheggio interno.

Ma nel frattempo Japigia è diventata davvero l’incubo degli automobilisti e degli stessi residenti. In alcune zone questi ultimi vivono da barricati in casa, con le finestre sbarrate per non fare entrare polvere e per “proteggersi” da clacson e persistenti rumori di cantiere.