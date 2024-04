Bari tutto pronto per San Nicola, previsti più controlli

Bari si prepara per festeggiare San Nicola. Nella mattinata odierna si è svolta infatti, in Prefettura, la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Francesco Russo, dedicata ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola del 7, 8 e 9 maggio prossimi. Durante l’incontro, sono stati esaminati in dettaglio gli aspetti salienti del programma delle manifestazioni civili e religiose, particolarmente attesi dai cittadini e fedeli in pellegrinaggio, con particolare riferimento alle misure di safety e security da garantire nell’occasione.

Elemento di novità, inserito nell’ambito degli eventi programmati, nella giornata di domenica 28 aprile, il trasferimento della Statua del Santo dalla Basilica alla Stazione Navale della Guardia di Finanza dove, in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, avrà luogo la celebrazione eucaristica, officiata dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni Distante. Al termine, seguirà il sorteggio dei motopescherecci che trasporteranno il Quadro e la Statua del Santo nelle tradizionali processioni a mare di martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2024.

Nel corso del Comitato, sono state predisposte anche tutte le necessarie misure atte a garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi con la definizione degli aspetti riferiti alla viabilità, al supporto sanitario, all’accoglienza dei pellegrini, nonché ai dispositivi di vigilanza e controllo da parte delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio del personale della Polizia Locale. Gli ulteriori aspetti tecnici e di dettaglio saranno definiti in apposita riunione, coordinata dal Questore di Bari, con il coinvolgimento degli Enti istituzionali interessati.

Hanno presenziato alla riunione di Comitato il Questore di Bari, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Sindaco di Bari, il Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Rettore della Basilica di S. Nicola ed il Presidente del Comitato Festa Patronale, il Comandante della Polizia Locale di Bari, il Direttore della Centrale Operativa del Servizio “118” di Bari – B.A.T., il rappresentante dell’ASL BA, i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e dell’Ufficio delle Dogane.