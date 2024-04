Cinque motivi per cui dovresti imparare l’inglese

Sin da bambini ci sentiamo sempre dire la stessa frase “impara l’inglese perché serve!” ma nessuno dice mai il vero motivo che è alla base. Lo insegnano nelle scuole di tutto il mondo sin dalla tenera età ma molto spesso non si è invogliati ad approfondirlo in quanto sembra non essere utile nella vita di tutti i giorni. Le motivazioni per cui dovresti imparare l’inglese sono molteplici e importantissime, e sono riportate di seguito per farti cambiare idea sullo studio di questa lingua meravigliosa.

La conoscenza di qualsiasi lingua straniera è un processo lento che richiede tempo e costanza. Esistono vari step dello studio che corrispondo al livello principiante (A1-A2), intermedio (B1-B2) e avanzato (C1-C2). Il test inglese c1-c2 è il più richiesto perché permette di essere fluenti e sciolti nei discorsi, di avere una buona padronanza e comunicare in modo efficace. Non demordere quindi, se non ci riesci immediatamente a capire tutto, l’esposizione alla lingua, la sua pratica e la partecipazione ai numerosi corsi erogati ti faranno diventare senza che tu te ne accorga un vero master.

Accesso globale

Prima di tutto, come sappiamo bene, l’inglese è la cosiddetta lingua globale, ciò perché è la lingua utilizzata in tutti gli ambiti internazionali come il commercio, la politica, la scienza e l’Internet. Infatti, imparare l’inglese ti consente di scoprire e avere tante opportunità in più, una serie di vantaggi in molti campi.

Viaggi

A chi non piace viaggiare, esplorare nuovi posti e scoprire altre culture? Ecco che l’inglese diventa fondamentale se vogliamo immergerci nel tessuto sociale di un altro luogo. Certo, è possibile condurre viaggi meravigliosi anche senza sapere la lingua ma perché perdersi l’opportunità di comunicare, fare nuove amicizie, cogliere occasioni? L’inglese, infatti, è la lingua più comunemente utilizzata in tutti i paesi per mettere in contatto i turisti con la comunità locale. Saper parlare bene inglese può rendere i viaggi più facili e anche più sicuri perché si ha la possibilità di fare domande, chiedere informazioni e districarsi nelle strade di un altro paese.

Risorse educative

Per quanto riguarda invece la carriera accademica, una grande quantità di contenuti educativi, sia online che offline, come le pubblicazioni, gli articoli scientifici ma anche i libri sono disponibili in inglese. Imparare la lingua ti dà accesso a tutta una serie di risorse di apprendimento in ogni campo di studio così da ampliare il tuo sapere e migliorare il tuo rendimento. Inoltre, conoscere bene questa lingua ti apre la porta non solo alle università italiane che anch’esse oggi erogano completamente in lingua per favorire gli scambi interculturali, ma anche le porte alle università e corsi all’estero che daranno un boost non solo alle tue competenze ed esperienze ma soprattutto ti renderanno un candidato appetibile per molti lavori.

Opportunità di carriera

Sul lavoro la situazione è ancora più importante. Molte aziende oggigiorno operano nel mercato che non è più a livello nazionale ma si è aperto a diventando globale. Ciò comporta anche la necessità di sapere l’inglese avere una comunicazione immediata con i partner. Avere una buona padronanza della lingua può migliorare le prospettive di carriera perché è una skill richiesta e necessaria, può dare un vantaggio rispetto agli altri candidati durante un colloquio e può farti emergere. Negli anni vedrai come potrai essere considerato una risorsa essenziale per l’organico.

Cultura e intrattenimento

L’inglese serve anche per gli aspetti più ludici, ti apre le porte al vasto universo dell’intrattenimento e della cultura. Film, musica, post sui social media e letteratura sono molto popolari in inglese. È possibile fruirne anche in italiano ma si perdono le sfumature dell’humour, delle battute e degli scherzi.